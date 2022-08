Homem passa Ponte 25 de Abril de trotineta e acaba intercetado pela PSP

Chega a atingir os 70 km/h e a ultrapassar automóveis. Veja as imagens.

Um homem conseguiu atravessar a Ponte 25 de Abril numa trotineta elétrica na tarde deste domingo, mas foi intercetado já fora do tabuleiro por um elemento da PSP que, de moto, o conseguiu apanhar perto do acesso à A2.O caso ocorreu pouco antes das 17h00, no sentido Lisboa-Almada, e foi totalmente filmado por pessoas num carro que primeiro ficaram surpreendidas pela ultrapassagem e depois acompanharam a insólita viagem ao longo de quase quatro quilómetros. Em alguns momentos, a trotineta circula a mais de 70 km/h e continua a ultrapassar automóveis mais lentos.Segundo fonte oficial da PSP, o homem foi intercetado incorre agora numa contraordenação por circulação indevida em via proibida a este tipo de veículos (no caso, equiparada a autoestrada). Arrisca uma multa entre 120 e 600 euros, mas ficou em liberdade e pôde seguir viagem após ser escoltado para fora daquela via.