Ex-diretor de informação da TVI vai ser assessor de Medina com salário de ministro

O ministro das Finanças, Fernando Medina, convidou Sérgio Figueiredo, ex-diretor de informação da TVI, para assessor em matérias de "consultoria estratégica especializada".

, o objetivo de Fernando Medina é que o jornalista o apoie no "desenho, implementação e acompanhamento de políticas públicas, incluindo a auscultação de partes interessadas na economia portuguesa e a avaliação e monitorização dessas mesmas políticas".

A autorização da contratação através de ajuste direto - devido à "especificidade das necessidades de consultoria em causa" -, foi publicada esta segunda-feira em Diário da República.O contrato que Sérgio Figueiredo assinou vigorará por dois anos e, segundo referiu fonte do ministério ao Negócios, vai ter uma remuneração "equiparada e limitada ao vencimento base do Ministro das Finanças", que corresponde a 4.767 euros.Atualmente, Sérgio Figueiredo é consultor em regime freelancer, mas já foi diretor do Diário Económico, do jornal Negócios e ainda diretor de informação da TVI.Fernando Medina foi comentador na TVI antes de ser nomeado para o executivo de António Costa, durante cinco anos, período em que Sérgio Figueiredo foi diretor de informação daquele canal de TV."O que me é pedido é que olhe para a informação que está disponível e que, protegido pelo facto de não estar na gestão diária do Governo e do ministério, tenha a capacidade diária de auscultar os stakeholders relevantes", explica Sérgio Figueiredo ao Negócios.