Paulinho e Esgaio alvos da ira dos adeptos do Sporting

Ricardo Esgaio e Paulinho estão a ser alvos de forte contestação por parte dos adeptos do Sporting. Os dois jogadores são apontados a dedo como culpados maiores pelo deslize no jogo da primeira jornada do campeonato, em Braga. Uma partida onde a equipa verde-e-branca esteve por três vezes em vantagem e acabou a segurar o empate 3-3, com uma grande defesa de Adán após remate de Vitinha, no tempo de descontos.