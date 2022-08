Desvio de documentos leva FBI a casa de Donald Trump

O desvio de documentos confidenciais da Casa Branca pode estar na origem das buscas efetuadas pelo FBI à mansão de Donald Trump, na Florida, operação realizada na segunda-feira. Apesar de as autoridades ainda ontem não terem avançado qualquer justificação, duas fontes próximas da investigação defenderam esse motivo ao jornal ‘The New York Times’.Leia a notícia completa no Correio da Manhã