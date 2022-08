PSP de Viana do Castelo detém mulher que agrediu ex-namorado com faca na rua

Vítima sofreu ferimentos num braço.

A PSP de Viana do Castelo deteve esta terça-feira, na Areosa, uma mulher de 24 anos pelo crime de violência doméstica praticada sobre o ex-namorado, de 27 anos em plena via pública e por posse de arma proibida.

Contactado pela agência Lusa, a propósito do comunicado emitido pelo Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, o segundo comandante Raul Curva explicou que a detenção foi efetuada na freguesia de Areosa, local de residência da atual namorada do homem.

De acordo com Raul Curva, a mulher de 24 anos deslocou-se ao local para confrontar o antigo namorado, estando munida de "uma faca tipo borboleta, considerada arma proibida".

O responsável adiantou que a mulher está no tribunal de Viana do Castelo para ser sujeita a primeiro interrogatório judicial no Departamento Central de Investigação e Acão Penal (DIAP).

Na nota enviada às redações, a PSP adiantou que após o alerta para "agressões a decorrer na via pública envolvendo um casal", os agentes policiais deslocaram-se ao local e constataram que, "por motivos ainda em investigação, a ex-namorada se havia dirigido ao local para confrontar o seu antigo namorado".

"Após uma troca acesa de injúrias, a mesma muniu-se de uma arma branca e agrediu-o no braço, provocando-lhe um ferimento ligeiro", refere a nota.

Raul Curva adiantou que a vítima foi transportada ao hospital para receber tratamento médico.