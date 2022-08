GNR deteve 19 pessoas e apreendeu centenas de doses de droga durante o Meo Sudoeste

Estiveram empenhados diariamente cerca de 100 militares de todas as valências operacionais da Guarda.

A GNR deteve 19 pessoas por posse e ou tráfico de droga e apreendeu centenas de doses de haxixe, cocaína e canábis na operação que desenvolveu durante o Festival Meo Sudoeste, que terminou no fim de semana.

Em comunicado, a GNR diz que no âmbito da operação "Meo Sudoeste 2022", entre 30 de julho e sete de agosto, além de ter detido 19 pessoas, apreendeu 865,76 doses de haxixe, 76,75 doses de canábis, 9,75 doses de cocaína, seis unidades de MDMA, 0,5 gramas de ecstasy e 0,7 gramas de anfetaminas.

A operação da GNR foi direcionada para a segurança e policiamento do Festival Meo Sudoeste, que decorreu na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, entre dois e seis de agosto.

A GNR explica que, no âmbito das suas atribuições, garantiu "as condições de segurança necessárias para que o evento decorresse dentro da legalidade, protegendo, socorrendo e auxiliando os cidadãos que se deslocaram ao evento".

À semelhança de edições anteriores, a operação desenrolou-se em três fases: início do campismo, com ocupação do respetivo parque, o festival de música e a desocupação e o encerramento do parque de campismo.

Estiveram empenhados diariamente cerca de 100 militares de todas as valências operacionais da Guarda, desde a segurança e ordem pública á investigação criminal, passando pela segurança rodoviária e pela segurança ambiental.