Idoso ferido em atropelamento em Santa Maria da Feira

Um homem de 75 anos sofreu ferimentos muito graves após ser atropelado na manhã desta quarta-feira junto ao Lidl de Lourosa, Santa Maria da Feira.O acidente ocorreu pelas 8h24 na N1. A vítima foi estabilizada no local pelos Bombeiros Voluntários de Lourosa e equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada para o Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira.A GNR investiga as causas do acidente.