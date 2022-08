Jovem de 19 anos morre na A1 em despiste de mota que tinha comprado no dia anterior

Acidente aconteceu na zona do Fontão em Albergaria-a-Velha.

Um jovem de 19 anos morreu na madrugada desta quarta-feira na sequência de um despiste de moto na A1 na zona do Fontão em Albergaria-a-Velha.



O acidente ocorreu pela 1h20 no sentido Norte/Sul. A vítima tinha comprado a moto na tarde de terça-feira na zona do Porto e regressava a casa em Lisboa. O jovem terá perdido o controlo da moto e colidiu com o separador central. Foi projetado para o interior do separador onde foi encontrado já sem sinais vitais pelos Bombeiros de Albergaria-a-Velha e equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.





Foram efetuadas manobras de reanimação mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM. O corpo foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Aveiro para ser autopsiado.

O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR investiga as causas do acidente. O trânsito esteve cortado enquanto decorreram as operações de socorro.