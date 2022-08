Morreu o General Almeida Bruno, militar de Abril

Chegou a ser alvo de uma tentativa de homicídio por parte da PIDE.

O General João de Almeida Bruno morreu esta quarta-feira no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, aos 87 anos.

"Incorporado no Exército em 1952, Almeida Bruno serviu as Forças Armadas e o País ao longo de mais de quatro décadas, num percurso que culminou como Presidente do Supremo Tribunal Militar, entre 1994 e 1998, momento da sua passagem à situação de reforma", lê-se na nota da Ministra da Defesa Nacional.





O Presidente da República já lamentou a morte demonstrando "respeito, admiração e amizade" ao General João de Almeida Bruno e "apresentando as suas condolências à Família e ao Exército Português, que serviu com independência, sentido de missão e devoção integral".