Benfica retira camisola 10 esta época em homenagem a Chalana

O Benfica revelou esta quarta-feira que não irá atribuir a camisola 10 a qualquer jogador do plantel profissional em homenagem a Fernando Chalana, que a envergou enquanto futebolista do clube.

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica decidiu ainda que não haverá camisola número 10 no plantel da equipa principal de futebol nesta temporada, numa evocação da memória do inesquecível e inimitável Fernando Chalana", pode ler-se numa nota emitida no site oficial dos encarnados. Refira-se que o número 10 está sem 'dono' desde que o alemão Luca Waldschmidt deixou as águias para rumar ao Wolfsburgo, em 2021.

O Benfica adiantou também, comonoticiaria, que o corpo do Pequeno Genial irá passar pelo Estádio da Luz antes de chegar à última morada: o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa."O corpo de Fernando Chalana estará em câmara-ardente a partir de amanhã, quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, das 19h00 às 22h00. O velório prosseguirá na sexta-feira de manhã, a partir das 10h00. Haverá lugar à celebração de uma missa às 14h15. O cortejo fúnebre sairá depois para o Estádio da Luz, onde as bancadas estarão abertas para uma sentida homenagem de agradecimento a Fernando Chalana", adiantam os encarnados.