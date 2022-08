Chalana: Herói para sempre

O ‘pequeno genial’ morreu aos 63 anos, após longa luta contra uma doença degenerativa. Foi um dos mais talentosos futebolistas portugueses.

Fernando Chalana, um dos mais geniais futebolistas portugueses de sempre, morreu esta quarta-feira, aos 63 anos. Lutava dia após dia, desde há muito tempo, contra uma doença degenerativa (Alzheimer). Escolheu para partir o dia 10 (de agosto), tal como veio ao mundo num dia 10 (de fevereiro). Uma pequena homenagem do universo a quem também contribuiu de forma decisiva para a construção do mito da camisola 10, aquela que os craques vestem e que por isso tem uma simbologia especial.Saiba mais no Correio da Manhã