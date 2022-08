Distribuidor de pão gravemente ferido ao ser esmagado contra carrinha em Fafe

Condutor do carro que embateu na carrinha tem 26 anos e sofreu ferimentos ligeiros.

Um distribuidor de pão, de 41 anos, ficou gravemente ferido esta manhã, em Fafe, ao ser esmagado contra a carrinha do pão por um carro que embateu no veículo. Foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da VMER de Guimarães. O condutor do outro carro, um homem com 26 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu às 05h14, na rua Senhora do Bonfim, em Agrela, Fafe, quando o padeiro se encontrava a fazer a entrega do pão ao domicílio. A vítima estava na traseira da carrinha, com as portas abertas, quando o outro carro embateu com violência no veículo, colhendo-o com gravidade.

Os bombeiros de Fafe tiveram que desencarcerar a vítima, que depois foi assistida no local, já com apoio da VMER de Guimarães e da SIV de Fafe. A GNR de Fafe foi ao local.