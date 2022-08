Jovem de 16 anos acusado por violação de menina

Arguido foi detido pela Polícia Judiciária em fevereiro deste ano, por abusos sexuais de uma menor, de 12 anos.

Um jovem de 16 anos, que está atualmente em prisão domiciliária, foi acusado pelo Ministério Público do Seixal de quatro crimes de abuso sexual de criança e um de violação. O arguido foi detido pela Polícia Judiciária em fevereiro deste ano, por abusos sexuais de uma menor, de 12 anos.





Havia indícios de que, pelo menos desde outubro do ano passado, o jovem assediava a vítima, tendo chegado a praticar atos de cariz sexual com a mesma. Ficou com uma medida de coação não privativa da liberdade e, até junho, continuou a atormentar a jovem. Passou para prisão domiciliária em julho, medida sob a qual aguarda agora julgamento.