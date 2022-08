Adeptos do Benfica infiltrados no terror dos confrontos em Guimarães

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Uma noite violenta que tão cedo não será esquecida pela população de Guimarães. E que, ao que o CM apurou, terá contado com o envolvimento de grupos de adeptos do Benfica. Juntaram-se aos croatas do Hajduk Split (derrotados esta quarta-feira pelo V. Guimarães, mais na pág. 32) e causaram extensos danos na cidade, obrigando a PSP a dispersar para tentar controlar os vários grupos.