Homem detido por tentar matar outro à facada em Barcelos

Um homem, com cerca de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Braga por ter esfaqueado outro devido a desentendimentos em frente a bar em Barcelos.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A vítima, de 27 anos, foi "agredida com uma faca no peito e na face, causando-lhe lesões graves que obrigaram à intervenção médica hospitalar", revela a PJ em comunicado. As agressões aconteceram na madrugada de 17 de julho deste ano, na rua.