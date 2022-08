Pelo menos 31 feridos após colisão em montanha-russa na Legolândia, na Alemanha

15 das vítimas foram encaminhadas para o hospital.

Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas num acidente da montanha-russa no parque de diversões Legolândia, na região da Baviera, na Alemanha, esta quinta-feira. Uma das vítimas está em estado grave.De acordo com a polícia alemã, citada pela BR24, a composição de carruagens da diversão "Feuerdrache" travou subitamente e outra colidiu com a primeira. Cada carruagem tinha até 20 lugares.O departamento de investigação criminal ainda está a recolher provas e vídeos no local, e segundo as autoridades, o salvamento dos passageiros, incluindo crianças, foi difícil porque as carruagens estavam a uma altura de cinco metros e, portanto, teve de ser chamada a equipa de salvamento em altura.De acordo com a polícia, foi destacado um grande número de polícias, bombeiros, equipas de salvamento e três helicópteros. 15 dos feridos foram encaminhados para o hospital.