Pena suspensa para adepto croata que agrediu três jornalistas no final de jogo em Guimarães

Homem está proibido de frequentar recintos desportivos durante um ano.

O adepto que agrediu três jornalistas após o jogo desta quarta-feira entre V. Guimarães e Hadjuk Split ficou com pena suspensa de 1 ano e três meses.Está proibido de frequentar recintos desportivos durante um ano e vai ter de pagar uma indemnização de 640 euros que reverterá a favor da TVI/CNN por danos materiais provocados. agressão aconteceu quando os adeptos croatas saíam do Estádio D. Afonso Henriques , no final de um jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da UEFA Liga Conferência.