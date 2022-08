Adolescente suspeito de vários roubos apanhado escondido dentro de urso de peluche gigante

Rapaz de 18 anos estava em casa da namorada quando sentiu a polícia a chegar.

A polícia britânica deteve um rapaz de 18 anos dentro de um urso de peluche gigante suspeito de roubar vários carros, conduzir sem carta e roubar um posto de combustível.Joshua Dobson estava em casa da namorada quando sentiu a polícia a chegar. Nesse momento, retirou a esponja de dentro do peluche pela parte de baixo e escondeu-se.À chegada ao local, as autoridades depararam-se com um peluche num canto a respirar e constataram que, no interior, estava Joshua Dobson."Quando o fomos prender, os nossos agentes repararam num grande urso a respirar na morada onde Dobson tinha sido localizado, antes de o encontrarem escondido lá dentro", referiram as autoridades, citadas pelo The Sun, acrescentando que "Dobson tinha feito um buraco no rabo do urso de peluche antes de se colocar lá dentro para se esconder".Depois de ter sido presente a tribunal, o jovem vai cumprir uma pena num centro de correção juvenil durante nove meses e fica proibido de conduzir durante 27 meses.Durante a audiência, Dobson admitiu ter roubado uma carrinha Vauxhall Astra em março, uma Mitsubishi ASX SUV em maio, ter conduzido sem carta e sem seguro no carro, ter-se recusado a pagar o combustível num posto de combustível, ter roubado uma caixa de ferramentas e duas pastilhas, bem como ter causado danos criminais.