Fortes tempestades desviam voos e provocam centenas de cancelamentos no Aeroporto de Dallas, nos EUA

"Esta foi a pior que vimos no DFW este verão", referiu o chefe de operações norte-americano.

Texas, EUA,

As fortes tempestades junto ao Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth,esta quarta-feira, provocaram o desvio de 100 voos da American Airlines e levaram ao cancelamento de centenas até esta quinta-feira.Na quarta-feira, a American Airlines cancelou quase 370 voos e um total de mais de 1200 voos dos EUA foram cancelados, de acordo com os dados da FlightAware. E até ao meio-dia desta quinta-feira mais de 300 voos da American Airlines foram cancelados e vindos dos EUA um total de 650 voos.A Southwest Airlines, sediada em Dallas, registou também cerca de 250 cancelamentos na quarta-feira e cerca de 100 até ao meio-dia de quinta-feira.Segundo o chefe de operações norte-americano, David Seymour, a companhia aérea preparou-se para as trovoadas previstas para a zona sul do aeroporto na quarta-feira à tarde, mas o mau tempo noutros pontos veio de surpresa."Estas tempestades regeneraram-se e criaram uma linha de tempestades totalmente nova, e inesperada, a norte do aeroporto. Esta inesperada atividade de tempestade impediu todas as chegadas ao DFW durante um período de três horas", referiu Seymour, citado pela CNN Travel.De acordo com Seymour, "esta foi a pior tempestade que vimos no DFW este verão, e para piorar a situação, não havia qualquer indicação de que estivesse a caminho"."O cancelamento de voos é um último recurso", referiu Seymour, acrescentando, no entanto, "que fazê-lo com antecedência - dá aos clientes a melhor oportunidade de ajustar os planos e evitar problemas de última hora no aeroporto".O Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth disse que após as 12h desta quinta-feira foram retomados os voos e os horários repostos.