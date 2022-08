Homem tenta afogar mulher numa fonte em Valência

Momento, que ficou captado em vídeo, aconteceu esta terça-feira num parque público.

Um homem foi detido por tentativa de homicídio depois de ter tentado afogar uma mulher em Valência, Espanha.O momento, que ficou captado em vídeo, aconteceu esta terça-feira num parque público.O casal entrou na fonte na cidade espanhola para tirar uma fotografia. Entregou o telemóvel a um transeunte que passava. O homem acabou por fugir com o aparelho. O homem pegou nos cabelos da mulher e começou a tentar afogar a vítima seminua. Um terceiro homem que passava no local saltou para a água e tentou travar o agressor.A mulher foi depois levada para um posto de saúde, assim como o suspeito com um ferimento na bochecha e na sobrancelha.