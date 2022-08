Padre de 96 anos assaltado em Braga

Ladrão, que já foi detido, roubou 400 euros ao pároco.

Um padre de 96 anos foi assaltado esta quinta-feira de manhã na residência paroquial de Pedralva, em Braga.

O ladrão levou 400 euros.

O suspeito, que se colocou em fuga, já foi detido pela GNR no concelho vizinho da Póvoa do Lanhoso com o dinheiro roubado escondido nas meias.