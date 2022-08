Sinos de igreja tocam música do filme 'Grease' em homenagem a Olivia Newton-John

Sinos da torre da igreja Martinitoren, em Groningen, tocarem a canção "Hopelessly Devoted to You".

Martinitoren, em Groningen,

Uma igreja na Holanda decidiu homenagear Olivia Newton-John, a atriz protagonista no filme 'Grease' que morreu esta semana.No vídeo, partilhado no Twitter, é possível ouvir os sinos da torre da igrejaa tocarem a canção "Hopelessly Devoted to You", cantada pela atriz no filme.

??



(Geluid aan) #groningen#OliviaNewtonJohn pic.twitter.com/W15LSvjAox

— ?nette (@nette_arts) August 9, 2022 />Olivia Newton-John tornou-se famosa após a interpretação no filme 'Grease' que foi um sucesso em Hollywood, como também pela sua voz doce nos vários estilos musicais, sendo eles country-pop, folk-pop, rock-pop e disco-pop nos anos 70.A estrela de Hollywood morreu esta segunda-feira, 8 de Agosto, aos 73 anos. A atriz lutou contra um cancro da mama durante mais de 30 anos.