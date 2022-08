Militar do exército desaparecida desde 1 de agosto enfrenta crime de deserção

A militar do Exército, de 23 anos, que estava dada como desaparecida desde 1 de agosto, foi encontrada por populares a deambular, na quinta-feira de madrugada, no Cacém, Sintra. Estava num estado de descompensação, aparentemente por ter parado de tomar a medicação, e foi internada no Hospital das Forças Armadas (HFAR), em Lisboa.Leia a notícia completa no Correio da Manhã