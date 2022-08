“Sofro muito por não ver os meus netos”: Avô Manuel luta para ver as crianças

Eu só queria estar com os meus netos. Os pais deles podem não falar comigo, mas as crianças não têm culpa Sofro muito por não ver os meus netos. Gostava de lhes dar um abraço, de conviver com eles como avô”, lamenta José Manuel Dias que não vê os netos gémeos há seis anos. As crianças vivem na Suíça com os pais, mas todos os anos vêm a Portugal de férias. Sabendo disso, o avô ‘Manel’ escreveu mensagens destinadas a Afonso e a Miguel, agora com 11 anos, em árvores e numa paragem de autocarro na Estrada Nacional 103, em Barcelos, onde lhes envia um abraço.Leia a notícia completa no Correio da Manhã