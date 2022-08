Libertado homem que tentou matar outro à facada em Barcelos

Agressor tem de entregar o passaporte e não pode contactar com a vítima e testemunhas do crime.

Foi libertado na quinta-feira por um juiz, o homem de 30 anos detido na quarta-feira pela PJ de Braga por esfaquear um colega de trabalho, na cara e no peito. O agressor tem de entregar o passaporte e não pode contactar com a vítima e testemunhas do crime violento.









O ataque à facada aconteceu na madrugada de 17 de julho, no centro histórico de Barcelos, na sequência de um desentendimento entre dois grupos.

A vítima, de 27 anos, teve de ser hospitalizada. Outro homem foi constituído arguido pelo mesmo crime. Golpeou também a vítima, usando um vidro.