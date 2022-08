Anne Heche está em morte cerebral e suporte de vida vai ser desligado em breve

Atriz de 53 anos foi vítima de um acidente de carro violento no início deste mês.

A atriz Anne Heche está em morte cerebral depois de ter sofrido, ao início deste mês, um violento acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.A família da atriz, de 53 anos, confirmou o estado de saúde de Anne e adiantou que o suporte de vida apenas continua ligado para que se consiga perceber quais os órgãos que estão em condições para serem dodados.De acordo com o jornal The Mirror, a Polícia de Los Angeles revelou que as análises preliminares ao sangue da atriz apresentavam a presença de drogas no organismo de Anne, quando esta atingiu uma casa de dois andares.O acidente está a ser investigado pelas autoridades.