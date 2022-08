Idosa ferida com gravidade em atropelamento em Aveiro

Mulher foi colhida por um carro que estava a fazer marcha-atrás.

Uma idosa, com 88 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, depois de ser atropelada por uma viatura, em Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros de Aveiro Novos, para um atropelamento rodoviário na rua Vicente Almeida, em Esgueira. A mulher estava a atravessar a rua e foi colhida por um carro que estava a fazer marcha-atrás.A vítima foi levada, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro, em estado considerado crítico, para o Hospital Universitário de Coimbra.A PSP foi chamada ao local e investiga as causas do acidente.