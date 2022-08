Casos e mortes por Covid-19 voltam a descer na última semana: 62 óbitos e 19 643 infetados

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos: 7 126, menos 840 do que na passada semana.

Portugal registou na última semana mais 62 mortes e 19 643 novos casos de Covid-19, números que refletem uma descida relativamente à semana anterior.De acordo com o relatório divulgado semanalmente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há atualmente 568 pessoas internadas, menos 111 do que na semana passada, e 43 doentes em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

De acordo com o boletim da DGS, a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 191 casos por 100 mil habitantes, tendo registado uma diminuição de 7% em relação à semana anterior, com o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus a subir para 0,89 (antes era 0,83).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 7.126 casos entre 02 e 08 de agosto, menos 840 do que no período anterior, e 18 óbitos, menos três.

A região Norte contabilizou 4.696 casos (menos 282) e 12 mortes (menos três) e o Centro totalizou 3.403 infeções (menos 201) e 16 mortes, mais cinco do que no período anterior.

No Algarve foram registados 1.440 casos positivos (mais 74) e cinco óbitos (menos cinco do que na semana anterior) e no Alentejo verificaram-se 1.056 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 212) e seis mortes (igual número em relação ao balanço anterior).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 1.114 novas infeções entre 02 e 08 de agosto, (menos 92) e uma morte (mesmo número da semana precedente), enquanto a Madeira registou 808 casos (menos 62) e quatro óbitos (o mesmo valor em relação à semana passada), de acordo com os dados da DGS.

Segundo o relatório, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (3.111), seguindo-se a das pessoas entre os 50 e os 59 anos (3.018), enquanto as crianças até aos 9 anos foram o grupo com menos infeções (795) na semana em análise.

Dos internamentos totais, 214 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (148) e a dos 60 aos 69 anos (75).

A DGS contabilizou ainda nove internamentos no grupo etário das crianças até aos 9 anos, seis nos 10 aos 19 anos, sete nos 20 aos 29 anos, 14 nos 30 aos 39 anos, 25 nos 40 aos 49 anos e 42 nos 50 aos 59 anos.

O boletim refere também que, nestes sete dias, morreram 43 idosos com mais de 80 anos, 11 pessoas entre os 70 e os 79 anos, cinco entre os 60 e 69 anos, duas entre os 50 e os 59 anos, e uma entre os 20 e os 29 anos.

Relativamente à vacinação contra a covid-19, o relatório contabiliza 93% da população com a vacinação completa, 66% dos elegíveis com a primeira dose de reforço e 62% dos idosos com 80 ou mais anos com a segunda dose para reforçar a imunização contra o SARS-CoV-2.