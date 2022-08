Vida privada e trabalho de motorista da TVDE assassinada passados a pente fino

A Polícia Judiciária (PJ) está a seguir duas linhas principais de investigação para apurar as circunstâncias da morte de Sandra Andrade e as motivações que levaram o autor - ou autores - do crime a praticar este homicídio violento. Uma das pistas, ao que o

conseguiu apurar, está relacionada com a vida pessoal da mulher, de 49 anos, e com as pessoas com quem se relacionava. A outra está focada na atividade profissional que desempenhava na área do transporte de pessoas. Para as autoridades, todos os cenários estão em aberto.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã