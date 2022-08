Dupla em fuga é suspeita de massacre e assaltos a bombas de combustível

É ainda um mistério porque falta chegar à Polícia Judiciária de Vila Real os exames biológicos e os relatórios das autópsias às duas vítimas. Mas as campainhas da investigação soaram quando os polícias perceberam que Nélida Guerreiro, a fugitiva dos assaltos às bombas do Algarve, era amiga da vítima mais nova da matança ocorrida na localidade de Donai, em Bragança. Além disso, tinham negócios em comum no tráfico de droga. Poderão ter estado envolvidos numa rede de assaltos e em cima da mesa está a possibilidade de um dos crimes ter sido à residência do casal de Donai, onde em apenas dez dias morreram três pessoas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã