Médicos denunciam pressão de ministra sobre férias

Sindicato acusa Marta Temido por telefonemas a pressionar diretores de serviço de hospitais de Lisboa e Vale do Tejo.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM)acusa a ministra a Saúde "de fazer telefonemas a diretores de serviço a questioná-los por não terem suspendido as férias dos médicos". Em causa estão "serviços de ginecologia e obstetrícia de pelo menos quatro hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo que não possuem médicos suficientes para garantir as escalas completas", disse ao