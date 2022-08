Daniela Melchior, a nova estrela portuguesa que brilha na meca do cinema mundial

Aos 25 anos, Daniela Melchior já é a mais internacional atriz portuguesa e o seu sucesso não dá mostras de abrandar. A filmar atualmente o 10.º capítulo de ‘Velocidade Furiosa’ (estreia em 2023), em que contracena com a ‘lenda’ Vin Diesel, a artista confirmou há dias que vai integrar o elenco da nova versão de ‘Road House’ ao lado de Jake Gyllenhaal. Assegurados já estão também ‘Assassin’s Club’, uma longa-metragem com Sam Neill e Noomi Rapace, e ‘Marlowe’, filme de Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange. Mas como se deu esta ascensão meteórica de uma menina da margem sul do Tejo, que já admitiu que só pretende trabalhar em "bons projetos"?Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã