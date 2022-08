Tapar a boca com uma fita durante o sono: A nova tendência do TikTok considerada perigosa

Hashtag da tendência já conta com 24 milhões de visualizações na rede social.

A nova tendência da rede social TikTok que consiste em tapar a boca durante o sono para ter uma noite tranquila foi considerada pelos especialistas como bastante perigosa.



A hashtag #mouthtaping já conta com mais de 24 milhões de visualizações em toda a plataforma e mostra os utilizadores a demonstrarem como tapam os lábios à noite, numa tentativa de promover a respiração nasal durante o sono. Num vídeo, uma utilizadora do TikTok afirma que o chamado truque do sono a ajudou a dormir melhor e que respirar pelo nariz, em vez da boca, pode ajudar a prevenir o mau hálito e a gengivite, revela o The Independent.

"Esta é uma das tendências mais perigosas de que já ouvi falar há algum tempo, e estou bastante preocupado que esteja a ser defendida como uma tendência de 'saúde'", disse um médico clínico geral de Lexington, Kentucky à Fox News Digital. "Para simplificar, obstruir intencionalmente as vias aéreas durante o sono é uma ideia terrível.", acrescentou.



O The New York Post avança que já há influenciadores de saúde e bem-estar a aderir à tendência na plataforma e a demonstrar como fazer.