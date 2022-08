Homem com 9 mulheres quer construir versão brasileira da mansão da Playboy

"A melhor coisa é a liberdade sexual e o companheirismo que temos juntos", afirma Arthur Urso.

Arthur Urso, modelo e influencer brasileiro chocou o mundo quando casou com nove mulheres no ano passado, sendo que ainda não tinha nenhum relacionamento amoroso com elas.

O influencer refere que o objetivo é "celebrar o amor livre" e "protestar contra a monogamia", segundo avança o jornal





Para dividir o seu tempo, Arthur marca durante o dia o tempo que quer passar com cada das mulheres, revelando que existem prós e contras destes noivados. "A melhor coisa é a liberdade sexual e o companheirismo que temos juntos. Os nossos fins de semana são muito divertidos", afirma, como sendo o ponto positivo.



Em relação ao contra o modelo fala das despesas que tem: "O pior são as contas". Mas remata: "Nós podemos com tudo".



Recentemente Arthur Urso disse que está a construir uma residência para as suas nove mulheres, com base na mansão da Playboy.



"A casa está numa fase inicial de construção, mas a ideia é a inspiração na mansão da Playboy, só que no Brasil".

