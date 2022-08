"Tu és a próxima": JK Rowling ameaçada de morte após publicação no Twitter

JK Rowling, escritora dos famosos livros de Harry Potter foi ameaçada de morte na sua rede social Twitter, após lamentar o ataque ao também escritor Salman Rushdie.

"A sentir-me muito mal disposta. Espero que ele fique bem", escreveu JK Rowling numa publicação, depois de ter conhecimento do sucedido em Nova Iorque.

"Não te preocupes, tu és a próxima", respondeu um internauta de nome Meer Asif Aziz, que diz ser ativista social e político.Após a ameaça, JK Rowling pediu auxílio ao Twitter. "Alguma hipótese de apoio?, escreveu numa outra publicação, partilhando ainda uma fotografia do homem que a ameaçou junto de uma outra do autor do ataque a Salman Rushdie."O nome deste homem é Hadi Matar. Ele é um lutador revolucionário xiita que seguiu a fátua do falecido ayatollah Rohullah Khomenei".