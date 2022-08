Sporting vence Rio Ave com 'bis' de Pedro Gonçalves

Jogo aconteceu no Estádio José Alvalade.

O Sporting venceu este sábado na receção ao Rio Ave por 3-0, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, e conseguiu o primeiro triunfo da nova época, numa partida em que Pedro Gonçalves bisou.

No Estádio José Alvalade, Pedro Gonçalves marcou para os 'leões' aos 36 e 75 minutos, somando já três golos no campeonato, enquanto o outro tento foi apontado por Matheus Nunes, aos 67.

Com este triunfo, que se seguiu a um empate na estreia em Braga, o Sporting soma quatro pontos no campeonato e está a dois do Benfica, líder isolado à condição com seis, enquanto o Rio Ave, que voltou este ano ao escalão máximo, ainda não conseguiu pontuar.



Pedro Gonçalves aos 36'





Golo de Matheus Nunes aos 67'





Segundo golo de Pedro Gonçalves aos 75'