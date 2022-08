Casal que tem espalhado terror no Algarve detido em Espanha no McDonald's de Zamora

Foi um cliente que identificou os suspeitos e ligou para a Guardia Civil, tendo sido detidos depois pela Polícia Nacional de Espanha.

Segundo apurou o, Nélida e Sidney não reagiram à detenção.O casal tinha neste sábado furtado um carro espanhol com matrícula portuguesa e foi neste mesmo veículo que voltaram a cruzar a fronteira para Espanha. Já em Portugal, apurou o, Nélida e Sidney terão roubado um segundo carro, com o qual estavam no momento da detenção.As autoridades portuguesas e espanholas estavam a trabalhar em conjunto para chegar ao paradeiro do casal. O mais recente assalto conhecido foi na noite de sexta-feira, de novo em Portugal, a um posto de combustível, junto da A23, no Fundão.Segundo a força policial, a mulher tem 40 anos e o homem tem 42 e os dois são suspeitos de assaltos em estações de serviço em Toledo, Badajoz e Sevilha.