Jovem de 17 anos morre em choque de barcos na ria Formosa, em Olhão

Uma jovem de 17 anos morreu na sequência de uma violenta colisão entre duas embarcações num canal da ria Formosa, em Olhão. Uma outra rapariga, de 18 anos, ficou ferida.





O acidente ocorreu pelas 21h45 de sexta-feira e envolveu um táxi marítimo e uma embarcação de recreio. Beatriz José, de 17 anos, seguia no barco com amigos em direção à cidade de Olhão para assistir ao concerto do artista Dillaz.

