Português acusado de crimes na Amazónia detido no aeroporto quando tentava fugir do Brasil

Pode apanhar sete anos de prisão por delitos em Mato Grosso.

Um português, de 61 anos, suspeito de crimes ambientais na Amazónia, Brasil, foi preso pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando tentava fugir do País.









O suspeito é da região de Lisboa e pretendia embarcar para Viena, na Áustria, e continuar para Munique, na Alemanha. Desconhece-se se este era o destino final. O homem era procurado pela Justiça brasileira desde 2018.

Os crimes foram praticados no Estado de Mato Grosso e se for condenado pode apanhar sete anos de prisão, além de uma multa. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT.