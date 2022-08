Dupla rouba lojas com faca de 20 centímetros e esfaqueia funcionário nos pulmões

Os homens que durante quatro meses assaltaram supermercados na zona do Seixal vão responder em tribunal por 11 crimes. Um dos ladrões, de 20 anos, esfaqueou um funcionário que sofreu ferimentos nos pulmões.





Segundo a acusação do Ministério Publico, os assaltantes atacaram supermercados, na Amora e em Corroios, forçando os empregados a entregarem o dinheiro que tinham em caixa. Pelo menos em três ocasiões, os funcionários foram ameaçados com uma faca com 20 cm de lâmina.

