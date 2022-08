Abandono de animais custa mil milhões de euros ao Estado

"É realmente uma situação muito problemática e os custos são muito superiores aos das medidas de resposta." A conclusão é da provedora do Animal, que sublinha o agravamento da situação de abandono durante a pandemia.

No seu conjunto, o custo para o Estado deverá ultrapassar os mil milhões de euros, sublinha Laurentina Pedroso à agência Lusa, ou seja, "custa muito mais manter estes animais ao longo de décadas do que as verbas que precisamos para fazer campanhas de esterilização", uma das principais medidas que a responsável defende para combater o problema logo na origem.

