PSP pede à população que evite ajuntamentos no Porto e Gaia na segunda-feira devido à Volta a Portugal

Polícia apela para que todos os cidadãos "evitem deslocar-se para os locais restritos à circulação pedonal para evitar ajuntamentos, nomeadamente junto da partida e na meta".

A PSP do Porto apelou este domingo à população para que evite ajuntamentos na partida e chegada da última etapa da Volta a Portugal em bicicleta, um contrarrelógio entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

Numa nota do Comando Metropolitano da PSP, a polícia apela para que todos os cidadãos "evitem deslocar-se para os locais restritos à circulação pedonal para evitar ajuntamentos, nomeadamente junto da partida, na avenida Francisco Xavier Esteves, no Porto e na meta, na avenida Diogo Leite em Vila Nova de Gaia".

A PSP relembra que a "circulação nas vias indicadas é estritamente proibida, independentemente do motivo (mesmo operações logísticas como abastecimento de estabelecimentos, entrega de encomendas, entre outras)".

O público deverá ainda "assistir à prova nos locais permitidos, afastados da berma e sem interferir com a circulação da caravana", refere a nota da PSP, que apela também para que a população "não atravesse ou circule por qualquer meio nos arruamentos de passagem da caravana".

A realização do contrarrelógio individual de 18,6 quilómetros entre as duas cidades, última etapa da 83.ª Volta a Portugal em Bicicleta, vai obrigar ao corte de várias vias no Porto e Gaia.

No Porto, das 06:00 às 21:00 de segunda-feira, segundo informação da Câmara Municipal mencionada pela PSP, haverá um corte total de via na Avenida Cidade de León, em ambos os sentidos, na Rua de Pego Negro, no troço compreendido entre a Avenida da Cidade de Léon e a Rua das Areias e numa extensão de aproximadamente 235 metros a norte do entroncamento com a Avenida da Cidade de Léon".

Também será cortado o trânsito na Rotunda do Casal, na Avenida Francisco Xavier Esteves, em ambos os sentidos, na Rua António Ricca Gonçalves, no troço compreendido entre a Alameda do Arquiteto Carlos Ramos e a Avenida Francisco Xavier Esteves, Rotunda do Ribeirinho e Avenida Artur de Andrade, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a intersecção com o Itinerário Complementar IC29 e a Rotunda do Ribeirinho.

Entre as 12:00 e as 19:00, o corte total de via, no Porto, acontece em mais de uma centena de arruamentos nas zonas do Parque Oriental, Corujeira, Estádio do Dragão, Antas, Santos Pousada, Avenida Rodrigues de Freitas, Rua Duque de Loulé, Rua Alexandre Herculano e Ponte do Infante.

Em Vila Nova de Gaia, segundo a Câmara Municipal, o corte de trânsito acontece na Avenida Dom João II (incluindo as Rotundas Gil Eanes e Diogo Cão), Rua Raimundo de Carvalho (entre a Rotunda Diogo Cão e a Avenida da República), Rua de São Gonçalo, Rotunda do Atlântico, Rua Ramalho Ortigão (entre a Rotunda do Atlântico e a Rua Pádua Correia), Rua Pádua Correia e Largo dos Aviadores.

Também haverá cortes na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Rua Conselheiro Veloso da Cruz (entre a Rua General Torres e o Largo Cinco de Outubro), Rua Serpa Pinto, Avenida Ramos Pinto, Largo da Cruz, Rua de Rei Ramiro (entre a Via Engenheiro Edgar Cardoso e o Largo da Cruz), Rua José Falcão, Exterior da Rotunda Engenheiro Edgar Cardoso, Avenida Manoel de Oliveira, Via Rosa Mota, Via da Misericórdia, Rua General Torres e Avenida Diogo Leite.

A última etapa da Volta a Portugal afeta ainda várias linhas da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).