Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar faz queixa ao Ministério Público e pede demissão da direção do INEM

Queixa ao Ministério Público acontece devido a casos de "atraso no envio de meios".

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) apresentou queixa ao Ministério Público e vai pedir à tutela a demissão do conselho diretivo do INEM devido a casos de "atraso no envio de meios", inclusive num incêndio na Guarda.

O STEPH acompanha "com enorme preocupação as várias situações de atrasos no envio dos vários meios de emergência médica", refere a estrutura num comunicado hoje divulgado, aludindo à situação relatada pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, que acusou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de falhar no socorro a um ferido durante um incêndio, na noite de sábado.

O sindicato fez saber que vai solicitar à ministra da Saúde, Marta Temido, "o apuramento de todas as responsabilidades políticas do preocupante estado a que a emergência médica chegou, que deve culminar na demissão integral do conselho diretivo do INEM", uma vez que, no seu entender, tem dado provas de "incapacidade na gestão do Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal".