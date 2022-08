Homem decapitado pelo filho num parque de estacionamento em França

Um homem de 60 anos foi decapitado pelo filho, na região de Lyon, em Fraça. O filho, de 25 anos, foi detido no local este domingo, segundo as autoridades, avança o jornal

.

A polícia encontrou o corpo da vítima num parque de estacionamento e refere que o filho depois de cometer o homicídio andou pelo local com a cabeça do pai na mão numa mão, e uma faca de cozinha na outra.

O jornal francês revela ainda que as autoridades conseguiram prender o homem, este que tentou esfaquear também os agentes no momento da detenção.O detido gritou "Allah Akbar" enquanto lutava com a polícia, este que é suspeito de disputas familiares, num cenário de álcool e drogas.