Ministro da Administração Interna homenageia bombeiros e expressa solidariedade "incondicional"

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, expressou hoje uma solidariedade "incondicional" para com os bombeiros que combatem os incêndios, um trabalho que ainda está "a meio" e contra o qual não se pode "baixar a guarda".

O ministro associou-se este domingo à homenagem que o município do Peso da Régua, no distrito de Vila Real, prestou à Real Associação Humanitária dos Bombeiros, a corporação que há 141 anos serve o concelho. A cerimónia aconteceu no dia em que a Régua assinala os 37 anos de elevação a cidade.

"Homenagear os bombeiros de Peso da Régua é igualmente homenagear os bombeiros portugueses em todo o território nacional", sublinhou o ministro, no seu discurso.