Seis universidades portuguesas entre as mil melhores do mundo

Lista é liderada pelos EUA.

Seis universidades portuguesas foram incluídas entre as mil melhores do mundo no Ranking de Xangai, publicado esta segunda-feira, com Harvard a aparecer no topo da lista, dominada pelos Estados Unidos.

A Universidade de Lisboa e Universidade do Porto surgem entre as 201.ª e 300.ª melhores do mundo.

Seguem-se a Universidade de Aveiro e Universidade do Minho, entre as 400 e 500 melhores, e a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra entre os 500.º e 600.º lugares.