Três mortos em colisão entre carros na EN4 no Montijo

Entre as vítimas há dois jovens.

Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras provocou três mortos, esta segunda-feira de manhã, em Pegões, no concelho do Montijo.



Fonte do Comando-Geral da GNR adiantou que o alerta para o acidente foi feito às 06h20 e tratou-se de uma colisão frontal da qual resultou a morte de dois homens, de 26 e 32 anos, e de uma mulher, de 24 anos. Os óbitos foram declarados no local.





O acidente aconteceu na Estrada Nacional 4 ao quilómetro 32.O alerta foi dado às 6h20. No local estiveram 28 operacionais apoiados por 12 veículos, entre eles os Bombeiros de Canha e de Águas de Moura. A GNR também foi acionada para a ocorrência.

A mesma fonte disse que o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação está a apurar as circunstâncias do sinistro.