Fogo de Tomar em fase de resolução. Incêndio de Abrantes ainda em atividade

Proteção Civil faz o mais recente balanço dos incêndios na zona Centro.

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Tomar encontra-se em fase de resolução, enquanto o fogo que passou para o concelho de Abrantes ainda tem "alguns perímetros em atividade", disse fonte da Proteção Civil à Lusa.

De acordo com o comandante Filipe Regueira, do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, encontram-se "cerca de 400 bombeiros no local que combateram durante a noite o incêndio que se encontra em resolução do lado de Tomar e, do lado de Abrantes com alguns perímetros de atividade".

O alerta para o fogo de Tomar, que deflagrou na freguesia de Olalhas, foi dado às 17h36 de domingo, e "uma projeção" deste fogo fez com que as chamas atingissem também o concelho de Abrantes, cerca de meia hora mais tarde, na freguesia de Fontes.

Segundo Filipe Regueira, é esperado que "durante a manhã se extingam na totalidade" os perímetros que se encontram ainda em atividade no concelho de Abrantes.

"Neste momento a humidade começa a descer, e o vento mantém-se estável, mas ali a questão do vento é muito 'sui generis' porque se trata de uma barragem, do túnel da barragem, que cria ventos locais e específicos", alertou o responsável.

Por este motivo, e "tendo em conta as variações [do vento] no local do incêndio, os operacionais têm de estar a todo o momento com atenção".

De acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 08:30 combatiam o incêndio que lavra no concelho de Abrantes 443 operacionais, apoiados por 142 viaturas e seis meios aéreos.