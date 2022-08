Reino Unido aprova primeira vacina adaptada à variante Ómicron da Covid-19

Vacina, fabricada pela farmacêutica americana Moderna, foi aprovada pelas autoridades sanitárias britânicas.

O Reino Unido tornou-se na primeira nação a aprovar uma vacina da Covid-19 adaptada que pretende combater tanto a variante original como a Ómicron.A vacina, fabricada pela farmacêutica americana Moderna, foi aprovada pelas autoridades sanitárias britânicas.A decisão do regulador baseou-se em dados de ensaios clínicos que mostraram que o reforço desencadeou "uma forte resposta imunitária" tanto contra a Ómicron (BA.1), como contra o vírus original de 2020, revela a Reuters.Apesar das vacinas que existem hoje em dia contra o vírus oferecerem uma boa proteção contra casos de internamento e de morte pela doença, a eficácia da vacina tem sido afetada pela evolução do vírus."A primeira geração de vacinas Covid-19 a ser utilizada no Reino Unido continua a fornecer uma proteção importante contra a doença e a salvar vidas", sublinhou o Chefe do Executivo da MHRA (, June Raine, em comunicado, esclarecendo que a vacina "bivalente" oferece ainda mais ajuda na proteção contra a Covid-19.

O diretor-geral da Moderna, Stéphane Bancel, sublinhou, citado pela Agência France-Presse (AFP), "o importante papel" que esta "nova geração" de vacina pode desempenhar na proteção contra a covid-19.

Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse que previa a aprovação, no outono, de uma vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid visando as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron, muito transmissível.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou em julho que a pandemia está "longe de terminar", devido à disseminação de linhagens da Ómicron, ao levantamento das restrições sanitárias e à diminuição dos exames.

Os casos de covid-19 aumentaram globalmente no final da primavera e início do verão, impulsionados por variantes mais recentes e prevês que os casos voltem a aumentar no outono e no inverno.

O Reino Unido é um dos países mais afetados na Europa pela pandemia, com quase 180.000 mortes associadas à covid-19.