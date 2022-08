Homem ameaça pessoas e tenta agredir polícias com ferros no Bairro Alto, em Lisboa

Segundo a PSP, a ação policial deveu-se ao facto de o homem ter estado anteriormente e ameaçar pessoas no Bairro Alto, em Lisboa.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem, armado com o que parecem ser ferros e pedaços de madeira, a tentar agredir dois agentes da PSP. Depois de deixar cair os ferros que trazia, acaba deitado no chão, com os agentes a recorrerem à força para o imobilizar e manietar. Segundo a PSP, a ação policial deveu-se ao facto de o homem ter estado anteriormente e ameaçar pessoas no Bairro Alto, em Lisboa.

De acordo com comunicado da PSP, tudo aconteceu na tarde de sábado, tendo os agentes sido informados para "um individuo com um comportamento agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-os e causando- lhes receio".

A PSP explica que, abordado pelos agentes, o homem recusou identificar-se e manteve a atitude agressiva, tendo sido informado que iria ser conduzido à esquadra pelos agentes.

"A partir deste momento o individuo terá ficado mais agressivo, negando-se a acompanhar os Polícias e terá tentando escapar e impedir à ação policial, utilizando ferros com intenção de os agredir. Os Polícias recorreram ao uso da força, incluindo através de bastão policial e já manietado conduziram o suspeito à esquadra", adianta a PSP, informando ainda que o suspeito saiu da esquadra em liberdade pelas 22h00.

A PSP diz ainda que vai ser instaurado um processo de inquérito ao caso.